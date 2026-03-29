Повериха Испания - Египет на Георги Кабаков

Георги Кабаков ще бъде главен съдия на контролата между Испания и Египет. Двубоят ще се проведе във вторник (31 март) от 22:00 часа на стадион “Корнеля-Ел Прат” в Барселона.

40-годишният пловдивчанин за първи път в кариерата си ще ръководи мач на актуалния европейски шампион. Кабаков вече е свирил на испанците до 19 и 21 години.

Асистенти на Георги Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Радослав Гидженов ще бъде четвърти рефер на мача.