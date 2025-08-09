БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожар бушува в Националния парк "Везувий" в Италия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Снимка: БТА/Архив
В Националния парк "Везувий" в Южна Италия снощи избухна пожар и местните власти са в състояние на повишена готовност, предаде ДПА.

Пламъците са обхванали склоновете на планината Сома, която е част от вулканичния комплекс Везувий близо до Неапол, достигайки надморска височина от 1050 метра, съобщиха от управата на парка късно снощи. Огънят е бил подхранен от вятър и високите температури и се е разпространил по билото на планината.

Пожарникарите работиха през цялата нощ, за да се борят с пламъците. Подкрепата по въздух беше преустановена при залез слънце и бе възобновена в 05:00 часа сутринта местно време от съображения за безопасност.

"Дълбоко сме обезпокоени от ситуацията", заяви началникът на парка Рафаеле Де Лука. "Следим развитието на пожара минута по минута, като поддържаме постоянен контакт с компетентните власти", добави той.

"Опасенията ни са свързани с опазването на нашето природно наследство и безопасността на хората, които живеят и работят около вулкана", каза още Де Лука.

Националният парк "Везувий" обхваща планината Везувий, която е активен вулкан, известен с изригването си през 79 г. сл. Хр., погребало град Помпей, както и кратера на планината Сома. Паркът е одобрен от ЮНЕСКО като биосферен резерват по програмата "Човекът и биосферата".

