Пожар в апартамент в район „Тракия“ в Пловдив, няма пострадали хора

Пожар горя този следобед в апартамент в жилищен район „Тракия“ в Пловдив. Пострадали хора няма, съобщиха за БНТ от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Пловдив.

Жилището е било обитавано от възрастни мъж и жена. Сигналът е подаден към 14.30 часа, като на място са пристигнали три противопожарни екипа с автомеханична стълба.

Според източници на БНТ огънят е тръгнал от запалена свещ, поставена в саксия на терасата. Пламъците са обхванали две от стаите в апартамента.

Снимки: Галена Паскова