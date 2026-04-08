Пожар в колодрума на Олимпийския парк в Рио де Жанейро

Огънят е овладян без жертви, щетите са минимални

Пожар е избухнал в колодрума на Олимпийския парк в Рио де Жанейро, съобщават местните медии. Огънят вече е овладян, като няма данни за пострадали.

По информация на властите, пламъците не са засегнали експонатите в музея, който се намира в комплекса. Щетите по съоръжението са минимални въпреки сериозната намеса на пожарникарите.

В гасенето на пожара са участвали около 60 огнеборци и 20 пожарни автомобила, като операцията е продължила няколко часа.

Колодрумът беше изграден през 2016 година специално за Олимпийските игри в Рио 2016 и е сред ключовите спортни съоръжения в страната. В него се помещава и Олимпийският музей, който съхранява хиляди артефакти, свързани с най-големия спортен форум.

Това не е първият подобен инцидент - през 2017 година покривът на съоръжението също два пъти беше обхващан от пламъци, но и тогава не бяха отчетени сериозни поражения.

