Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Инцидентът е станал вчера

мъж загина пожар долни чифлик
Снимка: БТА/Архив
На 7 февруари 2026 г. в 14:31 ч. в оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е получен сигнал за пожар в Националната онкологична болница – УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД в София. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

На място са изпратени три пожарни автомобила на СДПБЗН. Пожарът е възникнал в стационарен сешоар за ръце.

До пристигане на екипите 12 пациента са били евакуирани от персонала на отделението. По информация на пожарната няма пострадали.

Пожарът е овладян бързо и не е причинил материални щети на сградата или медицинското оборудване.

Общо 53 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали хора. Това съобщиха ГДПБЗН.

