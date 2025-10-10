Пожар в жилищна сграда в район "Източен" в Пловдив

Пожар горя в жилищен блок в район "Източен" в Пловдив. Сигналът е подаден малко след 16.00 часа. Четири екипа на пожарната се се включили в гасенето на пламъците.

Засегнати са поне две от жилищата на последния етаж. В този момент в тях е нямало хора, заявиха от пожарната. Няма пострадали, на място е прегледан мъж заради леко обгазяване. Тепърва ще се установяват причините за пожара.

От Община Пловдив обявиха, че предложат съдействие на хората, чиито домове пострадаха при пожара - помощ при разчистването и временно настаняване.