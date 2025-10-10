БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Пожар в жилищна сграда в район "Източен" в Пловдив

У нас
пожар жилижна сграда район изгрев пловдив
Пожар горя в жилищен блок в район "Източен" в Пловдив. Сигналът е подаден малко след 16.00 часа. Четири екипа на пожарната се се включили в гасенето на пламъците.

Засегнати са поне две от жилищата на последния етаж. В този момент в тях е нямало хора, заявиха от пожарната. Няма пострадали, на място е прегледан мъж заради леко обгазяване. Тепърва ще се установяват причините за пожара.

От Община Пловдив обявиха, че предложат съдействие на хората, чиито домове пострадаха при пожара - помощ при разчистването и временно настаняване.

#жилищна сграда #пожар #Пловдив

Турска фирма вероятно ще събира боклук в част от София
Турска фирма вероятно ще събира боклук в част от София
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
Бедственото положение в село Николово е удължено с още един ден
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ)
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
У нас
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
По света
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на...
У нас
Започва преброяване на мечките у нас
У нас
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
У нас
Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно...
У нас
