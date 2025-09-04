ПП настояват за нова процедура за избор на ръководство на КПК

"Продължаваме Промяната" предлага прекратяване на процедурата за избор на ръководство на КПК и откриване на нова. Според партията сегашната процедура е "компрометирана".

„Днес пред нас стои въпросът – ще имаме ли истински независим антикорупционен орган или ще позволим управляващото мнозинство да бетонира статуквото?“ – заяви Лена Бориславова, член на Комисията за противодействие на корупцията от ПП-ДБ.

Според ПП сегашният процес, наложен от управляващото мнозинство, е белязан от сериозни дефицити – скъсени срокове, липса на реален обществен и медиен контрол, непрозрачни правила и съмнения за конфликт на интереси сред членовете на Номинационната комисия.