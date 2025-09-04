БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПП настояват за нова процедура за избор на ръководство на КПК

ПП настояват за нова процедура за избор на ръководство на КПК
"Продължаваме Промяната" предлага прекратяване на процедурата за избор на ръководство на КПК и откриване на нова. Според партията сегашната процедура е "компрометирана".

„Днес пред нас стои въпросът – ще имаме ли истински независим антикорупционен орган или ще позволим управляващото мнозинство да бетонира статуквото?“ – заяви Лена Бориславова, член на Комисията за противодействие на корупцията от ПП-ДБ.

Според ПП сегашният процес, наложен от управляващото мнозинство, е белязан от сериозни дефицити – скъсени срокове, липса на реален обществен и медиен контрол, непрозрачни правила и съмнения за конфликт на интереси сред членовете на Номинационната комисия.

„Прекратяването на тази процедура не е формалност. То е акт на политическа воля – воля за почтеност, върховенство на правото и европейско бъдеще на България“, подчерта Бориславова.

"Прекратяването и започването на нова процедура, която да отговаря на европейските стандарти за политическа независимост на КПК е необходимо, за да сме сигурни, че ще получим порите по Плана за възстановяване и устойчивост, което не е гарантирано при сегашната компрометирана процедура", посочват от партията.

