Прачовекът е проговорил най-късно преди 135 000 години, сочи ново геномно проучване

bnt avatar logo от БНТ
разходка праисторията средновековието предложение археологическия музей
Биологичният капацитет за човешка реч е съществувал поне преди 135 000 години, според ново геномно проучване, публикувано във Frontiers in Psychology, ръководено от Шигеру Миягава от Масачузетския технологичен институт.

Тъй като всяка човешка популация притежава пълен езиков потенциал, основата за езика трябва да е съществувала преди човешките популации да се разделят. Ако беше възникнала по-късно, поне една линия би общувала коренно различно. А това не е така за нито един от приблизително 7000-те езика, говорени днес.

Миягава и колегите му са провели мета-анализ на 15 геномни проучвания, публикувани между 2007 и 2023 г. Проучванията са използвали данни за целия геном, маркери на Y-хромозомата и митохондриална ДНК. Когато екипът изчислил стойността, числото последователно се оказало около 135 000 години. Изследването разглежда тази дата като най-късната възможна точка, към която езикът вече би трябвало да се е формирал.

Статията умишлено разграничава когнитивната инфраструктура, необходима за езика, от артефактите, сигнализиращи за символна комуникация. Изследването се отнася само до биологичната готовност за реч.

„Никое друго животно не показва такава гъвкава интеграция. Много видове комуникират, използвайки сигнали, свързани със специфични ситуации, но никой не може да комбинира ограничен набор от звуци в безкрайни нови значения“, се казва в статията. Изследователите разглеждат тази способност като обща, наследствена черта, която трябва да е била налице преди потомците им да се разпръснат по континентите.

Изследването не се опитва да реконструира какво са могли да кажат ранните хора. То просто установява, че съответните механизми вече са съществували. Въпреки това, една популация може да притежава пълния когнитивен потенциал за език, без веднага да представи убедителни доказателства за това. Авторите предполагат, че езикът, вече биологично присъстващ, може да е бил фактор, който е ускорил и подсилил символното поведение.

Както пишат в изследването, речта „е имала пряко и дълбоко влияние върху всички аспекти на човешкия живот“. Тази интерпретация поставя изследването в диалог с дългогодишния дебат за произхода на съвременните хора.

Предишни хипотези често свързваха речта с културното разширение преди около 50 000 години. Геномният подход установява значително по-ранен минимум и измества дебата по-надълбоко в африканска праистория. Авторите заявяват, че изследването не може да определи кога всъщност се е появила речта, а само че тя е трябвало да е съществувала по-рано отпреди 135 000 години. Изследването не определя дали речта се е развила постепенно, чрез постепенни еволюционни стъпки, или се е появила по-бързо. И двете интерпретации остават спорни и резултатите не подкрепят нито едната страна.

Въпреки че хората са общували ясно в продължение на много хиляди години, те са изобретили писмеността едва около 3200–3500 г. пр.н.е. Първата писменост, която открихме, е клинопис: клиновидни символи, отпечатани върху глинени плочки, които са били използвани за записване на определени транзакции.

