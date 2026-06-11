Подземната обсерватория JUNO започна да разгадава тайните на неутриното

Подземната обсерватория за неутрино в китайския град Цзянмън (Jiangmen Underground Neutrino Observatory - JUNO) оповести първите си научни резултати, свързани с най-точните измервания досега на два аспекта на тези елементарни частици, съобщи Ройтерс.

Мащабният проект цели да разбули мистериите на субатомните частици, способни да преминават през всяка материя. Учените описват подробно своите открития в изследване, публикувано в списание „Нейчър“, допълва Ройтерс.

„Неутрино са основни частици и се намират в цялата Вселена, но остават сред най-малко разгаданите“, каза Ифан Ван от Института по физика на високите енергии към Китайската академия на науките в Пекин и говорител на проекта.

Неутриното може да преминава през всичко, като рядко взаимодейства с материята. Всъщност трилиони от тези частици преминават през телата ни всяка секунда, без изобщо да забележим, отбелязват учените.

Частиците неутрино, формиращи се на места като ядрото на Слънцето и експлодиращи звезди, са три типа, или „аромати", и могат да се променят от един в друг - т.нар. осцилация (трептене), докато пътуват. Новото изследване дава представа за разликата в масата между типовете неутрино.

Според Ифан Ван основна цел на JUNO е да определи йерархията на масите на неутрино, като тества модела на осцилацията с три аромата. „Ние знаем, че неутрино има маса, но все още не знаем кое състояние е най-лекото и кое е най-тежкото“, допълни китайският учен. „Този първи резултат все още не определя йерархията на масите. Неговата истинска стойност е в това, че той потвърждава изправността на детектора и доказва точността на анализите с реални данни“, каза още Ифан Ван.

Сърцето на JUNO е 20 000-тонен течен сцинтилационен детектор, разположен в центъра на 44-метров воден басейн. Носещата конструкция от неръждаема стомана поддържа акрилна сфера, съдържаща сцинтилатора, фотоумножителни тръби и много други ключови компоненти.

JUNO е голяма международна инициатива, ръководена от Института по физика на високите енергии към Китайската академия на науките. В проекта участват над 700 учени от над 70 института в 17 страни и региони. Реализацията на този проект, предложен през 2008 г., започва през 2015 г., а събирането на данни стартира през август 2025 г., припомня Ройтерс.

Снимки: БТА

Неутриното вероятно е ключът към разгадаването на някои загадки на Вселената, като например произхода на материята и нейното разпространение в Космоса спрямо антиматерията, природата на тъмната материя, както и вътрешните механизми на свръхновите.