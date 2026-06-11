БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подземната обсерватория JUNO започна да разгадава тайните на неутриното

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Още
Запази
подземната обсерватория juno започна разгадава тайните неутриното
Слушай новината

Подземната обсерватория за неутрино в китайския град Цзянмън (Jiangmen Underground Neutrino Observatory - JUNO) оповести първите си научни резултати, свързани с най-точните измервания досега на два аспекта на тези елементарни частици, съобщи Ройтерс.

Мащабният проект цели да разбули мистериите на субатомните частици, способни да преминават през всяка материя. Учените описват подробно своите открития в изследване, публикувано в списание „Нейчър“, допълва Ройтерс.

„Неутрино са основни частици и се намират в цялата Вселена, но остават сред най-малко разгаданите“, каза Ифан Ван от Института по физика на високите енергии към Китайската академия на науките в Пекин и говорител на проекта.

Неутриното може да преминава през всичко, като рядко взаимодейства с материята. Всъщност трилиони от тези частици преминават през телата ни всяка секунда, без изобщо да забележим, отбелязват учените.

Частиците неутрино, формиращи се на места като ядрото на Слънцето и експлодиращи звезди, са три типа, или „аромати", и могат да се променят от един в друг - т.нар. осцилация (трептене), докато пътуват. Новото изследване дава представа за разликата в масата между типовете неутрино.

Според Ифан Ван основна цел на JUNO е да определи йерархията на масите на неутрино, като тества модела на осцилацията с три аромата. „Ние знаем, че неутрино има маса, но все още не знаем кое състояние е най-лекото и кое е най-тежкото“, допълни китайският учен. „Този първи резултат все още не определя йерархията на масите. Неговата истинска стойност е в това, че той потвърждава изправността на детектора и доказва точността на анализите с реални данни“, каза още Ифан Ван.

Сърцето на JUNO е 20 000-тонен течен сцинтилационен детектор, разположен в центъра на 44-метров воден басейн. Носещата конструкция от неръждаема стомана поддържа акрилна сфера, съдържаща сцинтилатора, фотоумножителни тръби и много други ключови компоненти.

JUNO е голяма международна инициатива, ръководена от Института по физика на високите енергии към Китайската академия на науките. В проекта участват над 700 учени от над 70 института в 17 страни и региони. Реализацията на този проект, предложен през 2008 г., започва през 2015 г., а събирането на данни стартира през август 2025 г., припомня Ройтерс.

Снимки: БТА

Неутриното вероятно е ключът към разгадаването на някои загадки на Вселената, като например произхода на материята и нейното разпространение в Космоса спрямо антиматерията, природата на тъмната материя, както и вътрешните механизми на свръхновите.

#подземна обсерватория #JUNO #неутрино

Последвайте ни

ТОП 24

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
1
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
2
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
3
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
5
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
6
Тази вечер започва Световното първенство по футбол

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Наука и технологии

„ОупънЕйАй“ разглежда възможността да намали цените на продуктите си с изкуствен интелект
„ОупънЕйАй“ разглежда възможността да намали цените на продуктите си с изкуствен интелект
Новооткритият храм на Слънцето ще е центърът на разкопките в Перперикон това лято Новооткритият храм на Слънцето ще е центърът на разкопките в Перперикон това лято
Чете се за: 01:20 мин.
НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III" НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III"
Чете се за: 01:15 мин.
НАСА показа кадри на Южното сияние, заснети от Космоса НАСА показа кадри на Южното сияние, заснети от Космоса
Чете се за: 00:35 мин.
Събират в дигитален архив разпилените ръкописи и рисунки на Леонардо да Винчи Събират в дигитален архив разпилените ръкописи и рисунки на Леонардо да Винчи
Чете се за: 02:00 мин.
Астронавтите на НАСА ще носят скафандри, разработени с помощта на „Прада“ Астронавтите на НАСА ще носят скафандри, разработени с помощта на „Прада“
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Световното първенство в числа и факти Световното първенство в числа и факти
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Президентът Йотова за помощта за Украйна: Няма как да се даде нещо, което нямаме Президентът Йотова за помощта за Украйна: Няма как да се даде нещо, което нямаме
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Военната помощ за Украйна: Какво спечели и какво загуби страната ни?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Комисия за българите в чужбина: Изслушаха външния министър за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Прокуратурата се самосезира за казуса с изграждането на къмпинг в...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ