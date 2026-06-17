Правителството на Словакия ще свика вот на доверие в парламента заради държавния дълг

Правителството на Словакия ще свика вот на доверие в парламента утре, след като държавният дълг превиши конституционно установения праг, съобщи словашкият премиер Роберт Фицо, предаде Ройтерс.

Конституционният съд на страната постанови по-рано днес, че правителството трябва да поиска от парламента незабавно провеждане на вот на доверие.

Държавният дълг на Словакия остава под средното за ЕС равнище, но все още надвишава прага, установен от фискалните разпоредби, и надминава 60% от брутния вътрешен продукт, което изисква провеждането на вот на доверие, отбелязва Ройтерс.