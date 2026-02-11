БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС - архив
Правителството одобри финансиране на Министерския съвет за 2026 г. в размер 1 800 000 евро за капиталови разходи, за Българска православна църква - Българска патриаршия. Средствата се отпускат във връзка с реставрация, ремонт е подмяна на инсталациите, стенописване и ново църковно обзавеждане на храм „Покров Богородичен“, който се намира в Кремиковски манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“, Столична община.

"По този начин ще се създаде възможност многобройните православни християни от страната и чужбина да използват пълноценно един от най-благолепните манастири в България", съобщават от пресслужбата на кабинета.

#МС #Кремиковски манастир

