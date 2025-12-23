БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Правителството осигури допълнителни средства за помощи за отопление

У нас
Близо 346 000 души ще могат получат помощи за отопление

близо 340 000 лица семейства получили помощи отопление зимен сезон
Правителството прие постановление за вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г. Целта на измененията е да се гарантира финансовото обезпечаване на разходите за помощи за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов размерът на помощта беше повишен на 606,70 лв. за целия отоплителен сезон от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Сумата е с 9,6% повече в сравнение с миналата година. Очаква се такава подкрепа да получат 345 900 хора и семейства, а общият размер на необходимите за изплащането й средства да надхвърли 215 млн. лв.

Допълнителният финансов ресурс ще бъде осигурен чрез промени в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.

