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Правителството предлага отмяна на временната мярка за ограничаване на износа на нефтопродукти

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Правителството прие решение за внасяне в Народното събрание на предложение за отмяна на Решението на Народното събрание от 31 октомври 2025 г., с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави - членки на Европейския съюз.

С предложението се предвижда Народното събрание да отмени временната мярка, обхващаща износа и вътреобщностните доставки на някои видове нефтопродукти, включително дизелово гориво със и без биодобавка, керосин, индустриални горива и средни масла от битуминозни минерали.

#нефтопродукти #износ на нефтопродукти #Министерския съвет

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