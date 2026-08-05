Правителството предлага отмяна на временната мярка за ограничаване на износа на нефтопродукти

Правителството прие решение за внасяне в Народното събрание на предложение за отмяна на Решението на Народното събрание от 31 октомври 2025 г., с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави - членки на Европейския съюз.

С предложението се предвижда Народното събрание да отмени временната мярка, обхващаща износа и вътреобщностните доставки на някои видове нефтопродукти, включително дизелово гориво със и без биодобавка, керосин, индустриални горива и средни масла от битуминозни минерали.