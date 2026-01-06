Православните християни, които следват Юлианския календар, посрещат Рождество

Православните християни, които спазват Юлианския календар, са в очакване на Рождество Христово. В много държави днес се отбелязва Бъдни вечер, сред които Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Русия.

Юлианският календар е по-старият календар, въведен още през Античността. Той се използва от част от православните църкви за определяне на църковните празници. В днешно време Юлианският календар изостава с 13 дни от Григорианския календар, който е гражданският календар в почти целия свят.

Заради тази разлика Коледа по Григорианския календар се празнува на 25 декември, а по Юлианския – на 7 януари.

В някои от страните, които празнуват по стария календар, празничните дни са помрачени от лошо зимно време. В части от Сърбия е обявено бедствено положение, има риск от преливане на река Лим, а много домакинства останаха без електричество. Синоптиците предупреждават, че и в деня на Коледа се очакват сняг и леден дъжд, което може да доведе до нови затруднения в транспорта и електроснабдяването.

Въпреки зимните условия, за много хора празникът остава време за семейство, традиции и вяра, независимо от календара, по който се отбелязва.