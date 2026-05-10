Прекратиха дербито Марибор - Олимпия в Словения

Дербито между Славия Прага и Спарта Прага беше прекъснато малко преди края му в събота, след като стотици фенове на домакините щурмуваха терена в последните минути, когато Славия водеше с 3:2 на своя стадион „Фортуна“ и беше на секунди от спечелването на титлата в Чешката лига.

Привърженици на Славия пробиха охранителните бариери по време на добавеното време и нахлуха на терена, като някои носеха запалени факли и тичаха към гостуващата агитка. Пиротехнически изделия бяха хвърлени по трибуните, докато играчи от двата отбора се опитваха да напуснат терена.

Чешката полиция се намеси, за да възстанови реда, и заяви, че "е започнало наказателно производство по подозрение за участие в безредици". Властите потвърдиха, че вратарят на Спарта Якуб Суровчик е бил сред нападнатите от домакинските фенове и е бил ударен от сигнална ракета.

"Някой да се приближи и да ме заплашва в лицето по време на мач, придружено с нападение, е абсолютно неприемливо и ще преследвам това по законовия ред", каза Суровчик в изявление в социалните медии.

По-късно съдията прекрати мача. Чешките медии съобщиха, че играчите на Спарта са се страхували за безопасността си и са напуснали стадиона малко след това с отборния автобус под полицейски ескорт. Председателят на Славия Ярослав Твърдик подкрепи решението за прекратяване на мача. "Противникът съобщи за нападение срещу един или двама играчи. Мисля, че е нормално мачът да бъде прекратен", каза Твърдик, наричайки инцидента "позор".