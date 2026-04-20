Премиерът Гюров рецитира писмо на Христо Ботев за годишнината от Априлското въстание

"Свободата вече не е въпрос на "можем ли“, а "какво избрахме", заяви служебният премиер Андрей Гюров по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Той допълни, че преди 150 години младите комити са въставали, за да имат всички българи право на избор.

"Днес ние го имаме. И го упражнихме", написа служебният премиер.

По неговите думи свободата не е еднократно пробуждане.

„Тя е необходимост да останем будни, да мислим, да бдим и да не мълчим, ако се наложи да защитаваме свободата си“. „Поклон пред героите от Априлското въстание“, написа премиерът във Фейсбук.

Андрей Гюров публикува видеоклип, в който рецитира писмо на Христо Ботев до Ив. Грудов, Ив. Кавалджиев и Г. Странски.