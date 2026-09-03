Премиерът Румен Радев след срещата с Антонио Коща в София: Европа е изправена пред множество кризи

Европа е изправена пред множество кризи, а страните-членки трябва да търсят работещи и рационални решения за преодоляването им. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение у нас. По думите на Радев разговорът е бил много ползотворен.

Сред обсъдените теми са били многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот.

„Както знаете, Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това заставя всички нас, страните членки, да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. В рамките на днешната дискусия ние обсъдихме въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка, с разширяването на Европейския съюз, с гарантирането на сигурността на Европа в днешните променливи времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на изкуствения интелект във всички области на обществения и икономическия живот. Когато говорим за многогодишната финансова рамка, трябва да признаем, че това е голямо изпитание за Съюза, защото ние имаме високи амбиции за постигане на множество цели, но все пак ресурсите са ограничени. И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз, и особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и също стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза и които са изключително важни инструменти, за да имаме единен и проспериращ Съюз, който може да посреща обединен всички предизвикателства.“

Преди да пристигне у нас Антонио Коща разговаря с румънския президент Никушор Дан в Букурещ. След визитата си в Спфоя Коща заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.