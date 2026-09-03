Малала Юсафзай избра „Остайница“ на Рене Карабаш сред шест книги за свободата

Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча шест книги, сред които е и романът „Остайница“ на Рене Карабаш, които според нея разказват по различен начин за свободата, идентичността и правото човек да избира собствения си път.

„Остайница" разказва историята на Беки, млада жена от албанско село, която поема ролята на „заклета девица“ – жена, която се отказва от традиционно женската си идентичност и заживява като мъж, за да запази семейството и имуществото си.

Според Юсафзай съдбата на героинята показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си.

Книгата я е накарала да размишлява и върху самото значение на свободата – не само като възможност да правиш каквото искаш, но и като право да бъдеш себе си, пише сайтът „Опра дейли“. Историята на Беки показва парадокса, при който придобиването на определени права и възможности е възможно само чрез отказ от друга част от личността.

Изборът на Карабаш е особено близък до темите, с които Юсафзай е свързана през целия си обществен живот - правата на жените, личната свобода и борбата срещу ограниченията, налагани от традициите и обществото. Юсафзай получи Нобеловата награда за мир заради борбата си за правото на момичетата да получават образование.

Останалите книги в списъка ѝ са All About Love на Бел Хукс, Born a Crime на Тревър Ноа, My Beautiful Sisters на Халида Попал, White Teeth на Зейди Смит и The Vanishing Girl of Kabul на Захра Джоя. Те разглеждат теми като любовта, расизма, миграцията, спорта и живота на жените в Афганистан, допълва „Опра дейли“.

Романът „Остайница“ на Рене Карабаш в превод на английски език от Изидора Анжел бе в краткия списък за Международната награда „Букър“ тази година.