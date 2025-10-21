БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Желязков заминава за Лондон за участие в среща по инициативата „Берлински процес“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
росен желязков евакуацията газа протече координирано
Слушай новината

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“, която ще се проведе в сряда, 22 октомври, в Лондон, съобщиха от пресслужбата на МС. Единадесетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на ЕС и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

В рамките на пленарната сесия лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество.

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

#среща в Лондон #премиерът Росен Желязков #МС #Берлински процес

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
6
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Политика

Повече от 3 часа продължава заседанието на Съвета за съвместно управление
Повече от 3 часа продължава заседанието на Съвета за съвместно управление
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за съвместно управление, а не чрез медиите Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за съвместно управление, а не чрез медиите
Чете се за: 01:20 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените
Чете се за: 00:52 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление заседава Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление заседава
Чете се за: 00:57 мин.
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
12-годишен ученик е намушкан в столично училище 12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ