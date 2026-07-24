Преминаването в тунел „Витиня“ е безопасно, няма конструктивни нарушения по вентилационната система

Преминаването през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“, в тръбата в посока Варна е безопасно, по конструкциите на вентилационната система няма нарушения след настъпилия инцидент вчера вечерта.

Предстои да бъдат определени необходимите дейности за възстановяване на вентилатора над активната лента за движение в тунела, кабелите и засегнатата част от светофарните уредби. След проведена комуникация между АПИ и МВР е докладвано, че стойността на увреденото оборудване е значителна. От МВР вече са предприели действия, след които е образувано досъдебно производство по чл. 216 от НК, който е за унищожаване и увреждане на имущество. От АПИ ще претендират по законен път за обезщетение от фирмата за нанесените значителни материални щети по пътната инфраструктура.

Сигналът за инцидента е постъпил в 19.16 ч. на 23 юли, като по информация на МВР до произшествието се стига при преминаването на тежкотоварен автомобил, който е закачил един от вентилаторите и го е съборил върху пътното платно. Засегнат е средният от общо три вентилатора, монтирани върху обща носеща шина.

Причината за падането е външен механичен удар от платформата на камиона, която се е вдигнала без ясна причина, а не самостоятелно откъсване на съоръжението. Преди инцидента съоръжението е било в добро техническо състояние, без компрометирани или провиснали елементи.

Своевременно на място са изпратени екипи на МВР и пътноподдържащата фирма - „Автомагистрали“ ЕАД, които са отстранили падналия вентилатор и висящите кабели. Извършена е инспекция на носещата шина, останалите два вентилатора и прилежащото оборудване, като е установено, че по тях нарушения няма. Повреди по основната конструкция на тунела, както и по вентилационната система не са констатирани.

По време на дейностите до пълно затваряне на тунелната тръба не е въвеждано, поетапно са ограничавани ленти, за изпълнение на необходимите дейности, като трафикът е преминавал, в които не се работи. Освен падналия вентилатор са установени материални щети и по част от светофарните уредби. В 22.55 ч. движението през тунелната тръба в посока „Варна“ е възстановено нормално.

Тунел „Витиня“ е изграден съгласно всички законови норми и изисквания за проектиране на съоръженията, като съоръженията в него са монтирани съгласно утвърдените стандарти. Според регламентите няма изисквания за указателни табели показващи габаритите на съоръжението. Такива знаци се поставят задължително на съоръжения, които не отговарят на нормите за проектиране и строителство.