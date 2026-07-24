БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи...
Чете се за: 00:42 мин.
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преминаването в тунел „Витиня“ е безопасно, няма конструктивни нарушения по вентилационната система

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Вече е образувано досъдебно производство след предприети действия от МВР

Преминаването в тунел „Витиня“ е безопасно, няма конструктивни нарушения по вентилационната система
Слушай новината

Преминаването през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“, в тръбата в посока Варна е безопасно, по конструкциите на вентилационната система няма нарушения след настъпилия инцидент вчера вечерта.

Предстои да бъдат определени необходимите дейности за възстановяване на вентилатора над активната лента за движение в тунела, кабелите и засегнатата част от светофарните уредби. След проведена комуникация между АПИ и МВР е докладвано, че стойността на увреденото оборудване е значителна. От МВР вече са предприели действия, след които е образувано досъдебно производство по чл. 216 от НК, който е за унищожаване и увреждане на имущество. От АПИ ще претендират по законен път за обезщетение от фирмата за нанесените значителни материални щети по пътната инфраструктура.

Сигналът за инцидента е постъпил в 19.16 ч. на 23 юли, като по информация на МВР до произшествието се стига при преминаването на тежкотоварен автомобил, който е закачил един от вентилаторите и го е съборил върху пътното платно. Засегнат е средният от общо три вентилатора, монтирани върху обща носеща шина.

Причината за падането е външен механичен удар от платформата на камиона, която се е вдигнала без ясна причина, а не самостоятелно откъсване на съоръжението. Преди инцидента съоръжението е било в добро техническо състояние, без компрометирани или провиснали елементи.

Своевременно на място са изпратени екипи на МВР и пътноподдържащата фирма - „Автомагистрали“ ЕАД, които са отстранили падналия вентилатор и висящите кабели. Извършена е инспекция на носещата шина, останалите два вентилатора и прилежащото оборудване, като е установено, че по тях нарушения няма. Повреди по основната конструкция на тунела, както и по вентилационната система не са констатирани.

По време на дейностите до пълно затваряне на тунелната тръба не е въвеждано, поетапно са ограничавани ленти, за изпълнение на необходимите дейности, като трафикът е преминавал, в които не се работи. Освен падналия вентилатор са установени материални щети и по част от светофарните уредби. В 22.55 ч. движението през тунелната тръба в посока „Варна“ е възстановено нормално.

Тунел „Витиня“ е изграден съгласно всички законови норми и изисквания за проектиране на съоръженията, като съоръженията в него са монтирани съгласно утвърдените стандарти. Според регламентите няма изисквания за указателни табели показващи габаритите на съоръжението. Такива знаци се поставят задължително на съоръжения, които не отговарят на нормите за проектиране и строителство.

#венитлационна система #няма нарушения #безопасно #преминаване #тунел витиня

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
2
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
3
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
5
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и по-топъл уикенд
6
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Регионални

Няма установени нарушения на шофьора на камиона от катастрофата на пътя Русе – Бяла
Няма установени нарушения на шофьора на камиона от катастрофата на пътя Русе – Бяла
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
Чете се за: 00:42 мин.
Две непълнолетни момчета са в болница след инцидент с тротинетка в Монтана Две непълнолетни момчета са в болница след инцидент с тротинетка в Монтана
Чете се за: 01:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат? По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
Чете се за: 04:00 мин.
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня" Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня"
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Почина дългогодишният общински съветник и бивш...
Чете се за: 02:12 мин.
Общество
ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите
Чете се за: 01:00 мин.
По света
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ