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През 2027 година ще бъдат проектирани над 1000 километра пътища, съобщиха от МРРБ

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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2027 година бъдат проектирани 1000 километра пътища съобщиха мррб
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Над 1000 километра пътища и 40 обекта, свързани с водната инфраструктура, ще бъдат проектирани през следващата година, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сред приоритетните проекти са околовръстните пътища на София и Пловдив, пътищата между Русе и Маказа и между София и Монтана през Петрохан, части от магистралите „Черно море“, „Рила“ и „Струма“, както и част от обходния път на Враца. За пътищата между Русе и Маказа и между София и Монтана ще се търси и концесионер.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Нашият анализ показва следното: в рамките на тази година ние трябва да започнем да проектираме около 1300 километра магистрали, скоростни трасета и четирилентови пътища в България, за да постигнем една нормална свързаност в границите на нашата държава.“

#министър Иван Шишков #Маказа #Петрохан #София #Русе #министерство на регионалното развитие и благоустройството #Монтана #магистрали #пътища #Пловдив

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