ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции

ГДБОП задържа 19-годишен хакер в София за мащабни кибератаки срещу БНТ, БНР, държавни институции и частни компании. Младежът е използвал изкуствен интелект за извличане на лични данни и разпространение на зловреден софтуер.

Идентифицирал се е с два псевдонима в социалните мрежи и интернет пространството.

Целта на атаките е била финансова печалба чрез продажба на придобитата информация в специализирани хакерски форуми и канали в "тъмната мрежа". Според събраните доказателства, хакерът е успял да източи бази данни на хиляди потребители - имена, телефонни номера, електронни и пощенски адреси, история на онлайн покупки и други лични данни.

Задържаният е рекламирал и призовавал и за разпространението на опасен зловреден софтуер, наречен „Cobra Stealer“. Този тип вируси са програмирани скрито да извличат запазени пароли, банкови детайли и криптовалутни портфейли от заразени компютри.

При обиските на адреси в София са конфискувани компютри, хард дискове, мобилни устройства и документи, доказващи престъпната дейност. На хакера са повдигнати три обвинения от Софийската градска прокуратура.

Снимки: ГДБОП