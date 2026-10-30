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Велислава Петрова: Работим с Румъния, Турция, НАТО и европейските партньори за ограничаване на рисковете в Черно море

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Среща Велислава Петрова с европейски посланици
Снимка: МВнР
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Българските позиции по актуални въпроси от европейския дневен ред, сред които сигурността в Черно море, войната в Украйна, свързаността, политиката на разширяване и преговорите по Многогодишната финансова рамка на ЕС представи външният министър Велислава Петрова на среща с посланиците на ЕС у нас, съобщиха от МВнР.

По темата за Черно море министър Петрова посочи, че България работи с Румъния, Турция, НАТО и европейските си партньори за укрепване на сигурността и ограничаване на рисковете в региона.

Тя представи съвместната работа с Румъния по изграждането на Черноморския център за морска сигурност като мрежова структура с взаимно допълващи се центрове във Варна и Констанца. Българският център ще бъде разположен във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и ще работи по ситуационната осведоменост, защитата на критичната инфраструктура, киберсигурността, противодействието на хибридните заплахи и екологичната сигурност. Инициативата е част от стратегическия европейски подход към сигурността в Черно море.

Министър Петрова подчерта, че единството на Европейския съюз трябва да бъде в основата на общите усилия за прекратяване на войната в Украйна. ЕС следва да поеме по-активна роля в дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир в тясна координация с Украйна и Съединените щати.

Министърът потвърди подкрепата на България за политиката на разширяване на ЕС, основана на собствените заслуги на страните кандидатки. Напредъкът трябва да се определя от изпълнението на критериите и поетите ангажименти, както и от ясната политическа воля за провеждане на необходимите реформи. Последователното прилагане на този принцип е важно за доверието в процеса и за устойчивостта на Съюза.

Срещата се състоя в ирландското посолство, тъй като Ирландия е ротационен председател на Съвета на ЕС.

#сигурност в Черно море #външният министър Велислава Петрова #посланици на страни от ЕС #мир #Украйна #среща

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