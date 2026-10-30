Въпреки решението на ЦИК: Правителствената пресслужба премахва публикациите, свързани с брифинга на Радев от 26 октомври

Правителствената пресслужба съобщи, че премахва публикациите, свързани с брифинга на премиера Румен Радев от 26 октомври от всичките си платформи

"ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас“, което правителствената информационна служба отрази същия ден. Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг", посочват от пресслужбата на МС.