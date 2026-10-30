БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се е движел с поне 160 км/ч

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Запази

Това показва предварителният доклад за жестокия инцидент

смъртоносната катастрофа толедо високоскоростният влак движел поне 160
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанският влак, който в сряда се сблъска с друг, при което загинаха най-малко 74 души, се е движел със скорост от поне 160 км/ч, показва предварителният доклад за катастрофата, предаде Ройтерс.

Гражданската гвардия на Испания съобщи, че е получила сигнали за 64 души, които все още са в неизвестност. Това е най-смъртоносната железопътна катастрофа в страната от 2013 г. насам.

Досега е извършена аутопсия на 49 тела, установена е самоличността на петима от загиналите – три жени и двама мъже, съобщи Естер Падиля, говорителка на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, пред испанската обществена телевизия. Не е ясно колко от обявените за изчезнали са сред загиналите, чиято самоличност все още не е установена.

Катастрофата, станала близо до град Урда в централната част на Испания, последва друг смъртоносен инцидент през януари, с влакове на същите компании. Трагедията отново постави на дневен ред въпроса за безопасността и поддръжката на испанската високоскоростна железопътна мрежа, най-обширната в Европа.

Сблъсъкът е станал, след като няколко влака са били спрени автоматично заради повреда в системата за автоматична сигнализация, след което управлението на движението е поел централният контролен център в Мадрид. Влак на държавната компания "Ренфе" е получил разрешение да продължи движението си, въпреки че пред него е имало спрял влак на частния оператор "Ирио", съобщи министърът на транспорта Оскар Пуенте.

Аудиозаписи на разговорите между диспечерите в контролния център и машинистите, получени от в. "Ел Паис", показват, че диспечер е разрешил на влака на "Ренфе" да продължи по маршрута си с нормална скорост. По думите на Пуенте това е било в нарушение на протокол, който предвижда при подобни обстоятелства влаковете да се движат със скорост не по-висока от 40 км/ч.

Записите показват също, че диспечерът е разрешил на влака на "Ренфе", превозващ 379 пътници и седем служители, да продължи движението си, въпреки че според протокола първо е трябвало да бъде пуснат предният влак на "Ирио", в който са пътували 147 пътници и петима служители.

"Последователността от технически неизправности, дадени инструкции и предприети действия в крайна сметка е довела до сблъсъка, при липсата на необходимите предпазни механизми", се посочва в предварителния доклад на Независимия орган за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти (AITAT).

Според оценката на органа влакът на "Ренфе" се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч. в момента на сблъсъка. От AITAT уточниха, че точната скорост на влака ще може да бъде установена едва след извличането на данните от черната му кутия.

снимки: БТА

#смъртоностна катастрофа #Толедо #Испания #жп катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
1
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
5
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)
6
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Европа

Продадоха китара на Джордж Майкъл за близо 240 000 долара
Продадоха китара на Джордж Майкъл за близо 240 000 долара
Четвърти ден примирие в украинския град Олешки: Очаква се половината от жителите да напуснат Четвърти ден примирие в украинския град Олешки: Очаква се половината от жителите да напуснат
Чете се за: 03:35 мин.
Примирието в Олешки: Конвоят с помощи е готов да потегли Примирието в Олешки: Конвоят с помощи е готов да потегли
Чете се за: 01:17 мин.
Отбелязваме Деня на бесарабските българи Отбелязваме Деня на бесарабските българи
Чете се за: 02:00 мин.
Рядък сапфир от колекцията на руската династия Романови ще бъде предложен на търг на „Сотбис" в Женева Рядък сапфир от колекцията на руската династия Романови ще бъде предложен на търг на „Сотбис" в Женева
Чете се за: 02:20 мин.
ЕК отлага с година националните забрани за социални мрежи за непълнолетни ЕК отлага с година националните забрани за социални мрежи за непълнолетни
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (ВИДЕО)
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт от понеделник Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт от понеделник
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се е движел с поне 160 км/ч Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се е движел с поне 160 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за президент Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за президент
Чете се за: 05:22 мин.
Общество
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Грайфер, не по-малък от 4 мм – МВР проверява подготовката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Убиха "Новая газета" - вестникът, в който работи Анна...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ