Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се е движел с поне 160 км/ч

Испанският влак, който в сряда се сблъска с друг, при което загинаха най-малко 74 души, се е движел със скорост от поне 160 км/ч, показва предварителният доклад за катастрофата, предаде Ройтерс.

Гражданската гвардия на Испания съобщи, че е получила сигнали за 64 души, които все още са в неизвестност. Това е най-смъртоносната железопътна катастрофа в страната от 2013 г. насам.

Досега е извършена аутопсия на 49 тела, установена е самоличността на петима от загиналите – три жени и двама мъже, съобщи Естер Падиля, говорителка на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, пред испанската обществена телевизия. Не е ясно колко от обявените за изчезнали са сред загиналите, чиято самоличност все още не е установена.

Катастрофата, станала близо до град Урда в централната част на Испания, последва друг смъртоносен инцидент през януари, с влакове на същите компании. Трагедията отново постави на дневен ред въпроса за безопасността и поддръжката на испанската високоскоростна железопътна мрежа, най-обширната в Европа.

Сблъсъкът е станал, след като няколко влака са били спрени автоматично заради повреда в системата за автоматична сигнализация, след което управлението на движението е поел централният контролен център в Мадрид. Влак на държавната компания "Ренфе" е получил разрешение да продължи движението си, въпреки че пред него е имало спрял влак на частния оператор "Ирио", съобщи министърът на транспорта Оскар Пуенте.

Аудиозаписи на разговорите между диспечерите в контролния център и машинистите, получени от в. "Ел Паис", показват, че диспечер е разрешил на влака на "Ренфе" да продължи по маршрута си с нормална скорост. По думите на Пуенте това е било в нарушение на протокол, който предвижда при подобни обстоятелства влаковете да се движат със скорост не по-висока от 40 км/ч.

Записите показват също, че диспечерът е разрешил на влака на "Ренфе", превозващ 379 пътници и седем служители, да продължи движението си, въпреки че според протокола първо е трябвало да бъде пуснат предният влак на "Ирио", в който са пътували 147 пътници и петима служители.

"Последователността от технически неизправности, дадени инструкции и предприети действия в крайна сметка е довела до сблъсъка, при липсата на необходимите предпазни механизми", се посочва в предварителния доклад на Независимия орган за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти (AITAT).

Според оценката на органа влакът на "Ренфе" се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч. в момента на сблъсъка. От AITAT уточниха, че точната скорост на влака ще може да бъде установена едва след извличането на данните от черната му кутия.

снимки: БТА