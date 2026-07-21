Президентът на КОНМЕБОЛ подкрепи Мондиал с 64 отбора през 2030 година

Президентът на Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес публично подкрепи идеята световното първенство през 2030 година да се проведе с участието на 64 национални отбора. Ако предложението бъде одобрено от ФИФА, юбилейният шампионат ще се превърне в най-мащабния в историята на футбола.

След края на Мондиал 2026 вниманието вече е насочено към следващото издание на турнира, което ще отбележи 100 години от първото световно първенство, проведено в Уругвай през 1930 година.

Шампионатът през 2030 година вече е уникален с формата си. Откриващите срещи ще се играят в Уругвай, Аржентина и Парагвай, след което надпреварата ще продължи в основните домакини Испания, Португалия и Мароко. Така за първи път Световно първенство ще бъде организирано в шест държави на три различни континента.

Домингес изрази подкрепата си за ново разширяване на турнира чрез публикация в социалната мрежа X.

"Следващото световно първенство ще бъде у дома! През 2030 година Мондиалът идва в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Това е невероятна възможност футболът да отпразнува своята стогодишнина с турнир, в който участват 64 отбора“, написа президентът на КОНМЕБОЛ.

Изказването му има сериозна тежест, тъй като Домингес е и вицепрезидент на ФИФА, както и член на Съвета на световната футболна централа.

Въпреки това ФИФА все още не е взела официално решение дали да увеличи броя на участниците. Мондиал 2026 вече дебютира с формат от 48 национални отбора, а президентът на организацията Джани Инфантино заяви, че въпросът за евентуално ново разширяване ще бъде разгледан след приключването на настоящия цикъл.

"Когато организираш световно първенство, трябва да мислиш за целия свят. Всяка държава трябва да има възможност да мечтае за участие на Мондиал“, коментира по-рано Инфантино.

Евентуално увеличение до 64 участници би наложило сериозни промени в квалификационния процес на всички континенти. Очаква се повече квоти да получат конфедерациите на Африка, Азия, КОНКАКАФ, Океания и Южна Америка, а европейските национални отбори също вероятно ще разполагат с повече места.

Подобна промяна би увеличила значително и броя на мачовете в турнира, което ще постави нови организационни и логистични предизвикателства пред шестте държави домакини на историческия Мондиал през 2030 година.