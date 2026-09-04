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Президентските избори промениха програмата на Първа лига

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Спорт
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БФС размести 13-ия и 14-ия кръг.

Президентските избори промениха програмата на Първа лига
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Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС) размени 13-ия и 14-ия кръг в българското първенство по футбол заради невъзможността мача между Левски и ЦСКА да бъде проведен през уикенда 30 октомври - 2 ноември. Причина са президентските избори в България и евентуалния балотаж.

Така програмата на БФС става следната:

30 октомври - 2 ноември:
Локомотив (София) - Ботев (Пловдив)
Черно море (Варна) - Ботев (Враца)
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)
Дунав (Русе) - Левски
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)
Арда (Кърджали) - Септември
ЦСКА - Славия

6-8 ноември:
Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе)
Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив)
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали)
Левски - ЦСКА
Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948
Септември - Локомотив (София)
Славия - Черно море (Варна)

"Предвид постъпило становище от СДВР, съгласно което срещата между ПФК Левски и ПФК ЦСКА не може да бъде проведена в предварително планирания период от 30 октомври до 2 ноември 2026 г., както и отправената препоръка двубоят да бъде насрочен в друг уикенд, СТК към Българския футболен съюз, след съгласуване с БПФЛ, реши:

Срещите от 14-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 30 октомври до 2 ноември 2026 г.

Срещите от 13-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 6 до 8 ноември 2026 г.", съобщава СТК.

Комисията също така потвърди едностранното прекратяване на трудовите договори на двама футболисти на Берое - Борислав Вакадинов и Айкут Рамадан.

"СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Борислав Иванов Вакадинов– състезател по футбол с ПФК Берое Стара Загора, считано от 31.08.2026 година.

СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Айкут Сунай Рамадан– състезател по футбол с ПФК Берое Стара Загора, считано от 26.08.2026 година", гласи още съобщението.

#Първа лига 2026/2027 #Спортно-техническа комисия към БФС #Български футболен съюз (БФС)

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