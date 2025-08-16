БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин

исторически разговори бъдещето украйна започна срещата тръмп путин аляска
Близо 3 часа продължиха разговорите във формат 3 х 3 между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Освен двамата лидери в разговорите участваха американският държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стийв Уиткоф. А от руска страна Путин беше придружен от външния министър Сергей Лавров и съветника Кирил Дмитриев.

Пред "Фокс нюс" Тръмп е коментирал, че е възможно скоро да има втора среща с участие на Володимир Зеленски.

Американският президент казва още, че предстои двамата с Путин да обсъдят ядрените споразумения.

