ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:42 мин.
Чете се за: 07:10 мин.

Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост беше блокирано

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
Студенти по медицина и лекари специализанти блокираха ключовото кръстовище в София с искане за достойни заплати и условия на труд

Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост беше блокирано
Снимка: БТА
Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено.

По-рано днес студенти по медицина и лекари специализанти протестираха пред Министерството на здравеопазването в столицата с искане за достойни възнаграждения и условия на труд. Протестът бе организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България" под надслов "Няма да ни излъжете".

Протестиращите блокираха движението на Орлов мост. С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" те преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост.

#млади лекари #протест

