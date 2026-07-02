Приключи ремонтът на 10-километров участък от АМ „Тракия“ в област Стара Загора

Пуснато е движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218-и и 208-и км започна на 19 юни, като екипите на пътноподдържащата фирма работиха при пълна мобилизация ежедневно и планираните работи завършват ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе, с което се повишава безопасността и удобството при пътуване. С възстановяване на двупосочното движение, без ограничения поради ремонти, се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци.

Припомняме, че на 30 юни приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229-и до 218-и км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. През юни и юли в област Стара Загора са обновени общо 32 км от АМ „Тракия“. От тях 11 км са в посока Бургас, а 21 в посока София. Ремонтите са изпълнени от „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.