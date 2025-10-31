БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Приобщаващ спортен празник "Игри на добрата воля" се проведе в НСА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Запази

Участие взеха и 52 атлети от разнородни спортни и социални организации.

Игри на добрата воля
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

На 31 октомври 2025 г. в Мултифункционалната зала на НСА „Васил Левски“ се проведе приобщаващ спортен празник „Игри на добрата воля“, организиран от „Заедно можем“ и Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС), в партньорство с НСА „Васил Левски“ и с подкрепата на район „Студентски“ на Столична община. Игрите превърнаха Хелоуин в ден на спортни усмивки и приобщаване, като обединиха четири отбора от лица с интелектуални затруднения и участници от популярното телевизионно предаване „Игри на волята“. Заедно те преминаха през три предизвикателни станции – Бързина, Точност и Екипност, вдъхновени от духа на приключението и отборния дух.

Сред официалните гости на събитието бяха доц. д-р Тодор Маринов, заместник-декан на факултет „Педагогика“ на НСА „Васил Левски“ и домакин на събитието, д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Петко Горанов, кмет на район „Студентски“ към Столична община, както и Христо Велков, вицепрезидент „Стратегическо развитие“ на Спешъл Олимпикс Европа Евразия.

Участие взеха и 52 атлети от разнородни спортни и социални организации: „Заедно можем!“, СК Адаптирани спортове, СОП, СПОРТ, САМБО ЗА РАЗВИТИЕ, БГ и Спорт за всички, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“ – София, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Перник, СК „Съни Кидс“ и „Златен отбор“ – Свищов.

Сред участниците от „Игри на волята“, които подкрепиха инициативата, бяха:
Гизем Мазлъмова, Любо, Йоана, Ради, Йордан, Траян, Дечо, Иванина, Михаела, Лапунов, Ръждавичка, Калин, Гордиенко, Сапунджиева, Карина, Теодора, Николета и Маги. Събитието беше вдъхновяващ пример за това как спортът може да създава приобщаване, приятелство и положителни емоции.

„Игрите на добрата воля“ доказаха, че когато си подадем ръка, всички сме част от един отбор! Състезателният дух беше налице, но още по-осезаема беше атмосферата на уважение, приемане и радост от споделеното преживяване. Участниците с интелектуални затруднения демонстрираха изключителна воля и мотивация, а героите от „Игри на волята“ бяха техни верни партньори и вдъхновители. Събитието беше организирано с цел да покаже, че спортът има силата да обединява хора с различни възможности, да изгражда увереност и да насърчава социалното включване, като в организацията му взеха дейно участие преподаватели и студенти от специалност Адаптирана физическа активност и спорт /АФАС/ в НСА „Васил Левски“.

„След преживяното в „Игри на волята“ вярвам още повече, че истинската сила не е само физическа – тя е в подкрепата, сплотеността и добротата. Днес, в „Игрите на добрата воля“, видях същия дух - хора, които се борят, но и се подкрепят. За мен това е най-голямата победа - когато състезанието се превръща в приятелство, а спортът - в мост между светове.“ сподели Гизем Мазлъмова, координатор на „Заедно можем“ и организатор на „Игри на добрата воля“.

Участниците се състезаваха под слоганите #BeActiveTogether и #SPORT – Strengthening Potentials through Opportunities, Respect, and Team-spirit – инициативи на “Асоциация за развитие на българския спорт“, подкрепени от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Чрез подобни дейности инициативите целят да популяризират устойчивото включване на лица с интелектуални затруднения в спортни дейности на местно, национално и международно ниво, и да подчертаят, че когато сме заедно – всички можем!

#Игри на добрата воля #Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
2
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
3
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
4
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
5
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
6
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
6
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...

Още от: Още

Снежана Граматикова пета на европейското по джудо до 23 г.
Снежана Граматикова пета на европейското по джудо до 23 г.
Роберто Санторели: Политиката не трябва да пречи на спорта, а да му помага Роберто Санторели: Политиката не трябва да пречи на спорта, а да му помага
Чете се за: 03:22 мин.
Българското участие на турнира по бадминтон в Будапеща приключи Българското участие на турнира по бадминтон в Будапеща приключи
Чете се за: 00:32 мин.
България ще бъде представена от 12 гимнастици на Балканиадата в Задар България ще бъде представена от 12 гимнастици на Балканиадата в Задар
Чете се за: 01:27 мин.
Петър Младенов: Приоритет на ММС е да осигури активно участие на младите хора Петър Младенов: Приоритет на ММС е да осигури активно участие на младите хора
Чете се за: 02:10 мин.
Данаил Димов: Първата крачка е направена, но има още четири дела Данаил Димов: Първата крачка е направена, но има още четири дела
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР) Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
България ще участва отново на "Евровизия" България ще участва отново на "Евровизия"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ