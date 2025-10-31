Приобщаващ спортен празник "Игри на добрата воля" се проведе в НСА

На 31 октомври 2025 г. в Мултифункционалната зала на НСА „Васил Левски“ се проведе приобщаващ спортен празник „Игри на добрата воля“, организиран от „Заедно можем“ и Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС), в партньорство с НСА „Васил Левски“ и с подкрепата на район „Студентски“ на Столична община. Игрите превърнаха Хелоуин в ден на спортни усмивки и приобщаване, като обединиха четири отбора от лица с интелектуални затруднения и участници от популярното телевизионно предаване „Игри на волята“. Заедно те преминаха през три предизвикателни станции – Бързина, Точност и Екипност, вдъхновени от духа на приключението и отборния дух.

Сред официалните гости на събитието бяха доц. д-р Тодор Маринов, заместник-декан на факултет „Педагогика“ на НСА „Васил Левски“ и домакин на събитието, д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Петко Горанов, кмет на район „Студентски“ към Столична община, както и Христо Велков, вицепрезидент „Стратегическо развитие“ на Спешъл Олимпикс Европа Евразия.

Участие взеха и 52 атлети от разнородни спортни и социални организации: „Заедно можем!“, СК Адаптирани спортове, СОП, СПОРТ, САМБО ЗА РАЗВИТИЕ, БГ и Спорт за всички, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“ – София, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Перник, СК „Съни Кидс“ и „Златен отбор“ – Свищов.

Сред участниците от „Игри на волята“, които подкрепиха инициативата, бяха:

Гизем Мазлъмова, Любо, Йоана, Ради, Йордан, Траян, Дечо, Иванина, Михаела, Лапунов, Ръждавичка, Калин, Гордиенко, Сапунджиева, Карина, Теодора, Николета и Маги. Събитието беше вдъхновяващ пример за това как спортът може да създава приобщаване, приятелство и положителни емоции.

„Игрите на добрата воля“ доказаха, че когато си подадем ръка, всички сме част от един отбор! Състезателният дух беше налице, но още по-осезаема беше атмосферата на уважение, приемане и радост от споделеното преживяване. Участниците с интелектуални затруднения демонстрираха изключителна воля и мотивация, а героите от „Игри на волята“ бяха техни верни партньори и вдъхновители. Събитието беше организирано с цел да покаже, че спортът има силата да обединява хора с различни възможности, да изгражда увереност и да насърчава социалното включване, като в организацията му взеха дейно участие преподаватели и студенти от специалност Адаптирана физическа активност и спорт /АФАС/ в НСА „Васил Левски“.

„След преживяното в „Игри на волята“ вярвам още повече, че истинската сила не е само физическа – тя е в подкрепата, сплотеността и добротата. Днес, в „Игрите на добрата воля“, видях същия дух - хора, които се борят, но и се подкрепят. За мен това е най-голямата победа - когато състезанието се превръща в приятелство, а спортът - в мост между светове.“ сподели Гизем Мазлъмова, координатор на „Заедно можем“ и организатор на „Игри на добрата воля“.

Участниците се състезаваха под слоганите #BeActiveTogether и #SPORT – Strengthening Potentials through Opportunities, Respect, and Team-spirit – инициативи на “Асоциация за развитие на българския спорт“, подкрепени от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Чрез подобни дейности инициативите целят да популяризират устойчивото включване на лица с интелектуални затруднения в спортни дейности на местно, национално и международно ниво, и да подчертаят, че когато сме заедно – всички можем!