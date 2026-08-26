БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
НА ЖИВО: Депутатите се събират за първото си заседание...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Приветстваха обратно Роджър Федерер на централния корт в Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Швейцарецът изигра демонстративен мач с Андри Родик.

Приветстваха обратно Роджър Федерер на централния корт в Ню Йорк
Слушай новината

Тенис легендата Роджър Федерер беше приветстван обратно на централния корт в Ню Йорк, където изигра демонстративен мач срещу дългогодишния си съперник и приятел Анди Родик преди началото на Откритото първенство на САЩ.

Събитието под наслов "Една икона се завръща в Ню Йорк" се проведе пред пълните трибуни на стадион "Артър Аш", където двамата бивши водачи в световната ранглиста при мъжете изиграха един гейм на сингъл, който швейцарецът спечели с 6:3. След това Федерер си партнира с друг велик американски тенисист Джон Макенроу в мач на двойки срещу звездния дует от представителите на домакините Родик и Андре Агаси, който Федерер и Макенроу надделяха със 7:5.

"Страхотно е да съм обратно в Ню Йорк. Имам невероятни спомени на този корт, с феновете тук, в града. През 2004, 2005 година - тогава започна всичко тук, любовта ми към Ню Йорк с победите ми тук", заяви Роджър Федерер, цитиран от АП.

През 2004 година швейцарецът победи австралиеца Лейтън Хюит, за да спечели първия си от пет поредни финала в Ню Йорк - серия, продължила до 2008 година.

"Влюбих се с този град и този корт от първия ден. Мисля, че първият ми мач на централния корт беше срещу Андре (Агаси, б.а. през 2001 година). Той ме разби с 6:1, 6:2, 6:4. Нямах шанс. Помислих си: "Окей, не е толкова лесно, не бързай толкова, Роджър". Ще помня този централен корт завинаги", каза още Федерер.

Анди Родик, който спечели турнира през 2003 година, поздрави феновете и Федерер за неговото завръщане.

"Всичко опира до Роджър. Очевидно е, че сме играли доста пъти и ме е побеждавал много, но винаги успявахме да запазим приятелството си през годините и това е така и до днес, надявам се ще остане и завинаги. Най-важното е да се отзовеш, когато Роджър те потърси", добави американецът.

#Анди Родик # Роджър Федерер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
1
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Почина световната звезда Доли Партън
2
Почина световната звезда Доли Партън
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
4
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
5
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
6
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
4
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Тенис

Леонид Шейнгезхит достигна втория кръг в Крушумлийска Баня
Леонид Шейнгезхит достигна втория кръг в Крушумлийска Баня
Четвъртфинал за Диан Пари в Монтерей Четвъртфинал за Диан Пари в Монтерей
Чете се за: 01:17 мин.
Американец спря Даниил Медведев в Уинстън-Сейлъм Американец спря Даниил Медведев в Уинстън-Сейлъм
Чете се за: 02:22 мин.
Карлос Алкарас и Серина Уилямс приключиха на четвъртфиналите на US Open Карлос Алкарас и Серина Уилямс приключиха на четвъртфиналите на US Open
Чете се за: 03:55 мин.
Стан Вавринка: На US Open преживях един от най-великите моменти в кариерата ми Стан Вавринка: На US Open преживях един от най-великите моменти в кариерата ми
Чете се за: 01:55 мин.
Изабелла Шиникова продължава напред на двойки в Нидерландия, но приключи участието си на сингъл Изабелла Шиникова продължава напред на двойки в Нидерландия, но приключи участието си на сингъл
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Дронове на плажа: Откриха безпилотни апарати във Варна и Несебър
Дронове на плажа: Откриха безпилотни апарати във Варна и Несебър
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водолази, катери и дрон издирват 7-годишното момче край Созопол Водолази, катери и дрон издирват 7-годишното момче край Созопол
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Новият парламентарен сезон - какви са заявките на управляващите и опозицията? Новият парламентарен сезон - какви са заявките на управляващите и опозицията?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Военноморските сили изпълниха задачи по разузнаване и унищожаване на безпилотни летателни апарати Военноморските сили изпълниха задачи по разузнаване и унищожаване на безпилотни летателни апарати
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След водното бедствие в Струмяни: Започва описването на щетите
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Пауза в издаването на американски визи: Целта е борба с незаконната...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Посещение на директора на ЦРУ в Москва - за какво е разговарял с...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ