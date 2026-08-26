Приветстваха обратно Роджър Федерер на централния корт в Ню Йорк

Тенис легендата Роджър Федерер беше приветстван обратно на централния корт в Ню Йорк, където изигра демонстративен мач срещу дългогодишния си съперник и приятел Анди Родик преди началото на Откритото първенство на САЩ.

Събитието под наслов "Една икона се завръща в Ню Йорк" се проведе пред пълните трибуни на стадион "Артър Аш", където двамата бивши водачи в световната ранглиста при мъжете изиграха един гейм на сингъл, който швейцарецът спечели с 6:3. След това Федерер си партнира с друг велик американски тенисист Джон Макенроу в мач на двойки срещу звездния дует от представителите на домакините Родик и Андре Агаси, който Федерер и Макенроу надделяха със 7:5.

"Страхотно е да съм обратно в Ню Йорк. Имам невероятни спомени на този корт, с феновете тук, в града. През 2004, 2005 година - тогава започна всичко тук, любовта ми към Ню Йорк с победите ми тук", заяви Роджър Федерер, цитиран от АП.

През 2004 година швейцарецът победи австралиеца Лейтън Хюит, за да спечели първия си от пет поредни финала в Ню Йорк - серия, продължила до 2008 година.

"Влюбих се с този град и този корт от първия ден. Мисля, че първият ми мач на централния корт беше срещу Андре (Агаси, б.а. през 2001 година). Той ме разби с 6:1, 6:2, 6:4. Нямах шанс. Помислих си: "Окей, не е толкова лесно, не бързай толкова, Роджър". Ще помня този централен корт завинаги", каза още Федерер.

Анди Родик, който спечели турнира през 2003 година, поздрави феновете и Федерер за неговото завръщане.

"Всичко опира до Роджър. Очевидно е, че сме играли доста пъти и ме е побеждавал много, но винаги успявахме да запазим приятелството си през годините и това е така и до днес, надявам се ще остане и завинаги. Най-важното е да се отзовеш, когато Роджър те потърси", добави американецът.