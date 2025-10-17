БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Признание за БНТ-Русе

от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Признание за БНТ-Русе
Снимка: БНТ
БНТ-Русе стана носител на награда за регионални медии от Годишните награди на фондация "Глобални библиотеки – България".

Колегата Христо Раянов беше номиниран от Регионалната библиотека "Любен Каравелов" – Русе за цялостно отразяване на дейността на библиотеката през изминалия период и принос за поставянето и разработването на местно ниво на теми, свързани с развитието на обществените библиотеки.

Отличието беше връчено на церемония в София. В останалите категории призове взеха: БНР и журналистът Гергана Хрисчева за подкаста "В центъра на системата" в категория "Медия с национално покритие". Сдружение "Първи юни" в категория "Спомоществовател".

В другите категории награди взеха БНР за подкаста "В центъра на системата", Община Ботевград и кметът Иван Гавалюгов в категория "Публична институция".

#БНТ-Русе #награда за БНТ

