Проблем за Реал преди реванша: Раул Асенсио отпада за визитата в Мюнхен

Реал Мадрид ще бъде без един от защитниците си Раул Асенсио в предстоящия реванш срещу Байерн Мюнхен от четвъртфиналите на Шампионската лига, съобщава "Марка“.

23-годишният бранител е с гастроентерит и няма да бъде на разположение на треньора Алваро Арбелоа за двубоя в сряда. Очаква се Асенсио да не пътува с отбора за Германия и да остане в Мадрид, където ще се възстановява.

На този етап не е ясно дали защитникът ще бъде готов за следващия мач на „белите“ в Ла Лига срещу Алавес на 21 април.

Реал Мадрид ще търси обрат в Мюнхен, след като загуби първата среща с 1:2 пред собствена публика.