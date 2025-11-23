Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на борсите у нас и тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, е намалял с 0,09 на сто до 2,313 пункта спрямо 2,315 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

При зеленчуците поскъпват единствено картофите - с 5,15 на сто до 0,98 лева за килограм. Най-силен спад се наблюдава при зелето - минус 14,19 на сто до 0,81 лева за килограм. По-евтини са също морковите - с 8,18 на сто до 1,01 лева за килограм, зрелият лук кромид - със 7,84 на сто до 0,94 лева за килограм, краставиците - с 6,17 на сто до 3,04 лева за килограм, доматите – с 5,26 на сто до 2,45 лева за килограм. Надолу са и цените на тиквичките – с 3,15 на сто до 2,34 лева за килограм, червените чушки - с 2,08 на сто до 2,17 лева за килограм, и зелените чушки - с 0,1 на сто до 1,98 лева за килограм.

При плодовете също се отчита спад на цените. Най-видим е той при портокалите - с 12,04 на сто до 2,44 лева за килограм, и ябълките - с 10,35 на сто надолу до 2,27 лева за килограм. Значително по-евтини са тази седмица и лимоните - с 9,37 на сто до 3,25 лева за килограм. Надолу са също цените на гроздето – минус 3,94 на сто до 3,12 лева за килограм, и бананите - с 0,59 на сто до 2,70 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,25 на сто до 11,97 лева за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ се вдига с 0,62 на сто до 18,13 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,44 на сто надолу и се продава по 1,37 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е с 0,85 на сто нагоре до 2,36 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,13 лева за брой, което е с 0,45 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 2,79 на сто до 6,77 лева за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 3,54 на сто се търгуват по 0,41 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,57 на сто надолу до 3,38 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 е нагоре с 7,42 на сто до 1,65 лева за килограм. Олиото е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,26 на лева за литър или с 1,51 на сто надолу. Захарта поскъпва с 1,06 на сто до 1,90 лева за килограм, а зрелият фасул и лещата поевтиняват, съответно с 0,57 на сто до 4,20 лева за килограм и с 3,64 на сто до 4,02 лева за килограм.