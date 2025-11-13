БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

"Carlyle" е сред най-големите компании в света за частни капиталови инвестиции

американска компания проучва възможностите купи чуждестранните активи лукойл
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Американската компания за частни капиталови инвестиции "Carlyle" проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл", твърдят три източника на Ройтерс.

Потенциалният купувач е в начален етап на проучвания за сделка, като все още може да се откаже. От "Carlyle" се уведомили "Лукойл" да намеренията си.

Двете страни засега отказват коментар.

"Лукойл" има три рафинерии в Европа, включително България, дялове в петролни полета в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, освен това и стотици бензиностанции по цял свят, включително в Съединените щати.

"Carlyle" е сред най-големите компании в света за частни капиталови инвестиции, алтернативно управление на активи и финансови услуги.

Управлява активи на стойност 474 милиарда долара.

#възможности #"Лукойл" #продажба #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Пазари

Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво
Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво
Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Чете се за: 00:32 мин.
Санкциите срещу руския петрол доведоха до поскъпване на горивата у нас Санкциите срещу руския петрол доведоха до поскъпване на горивата у нас
Чете се за: 00:37 мин.
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в "Лукойл" НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива? Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива?
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР) Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ