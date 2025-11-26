БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продават на търг костюми и реквизит от касови филми (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Още
Запази

Над 1350 лота, оценени на 8 млн. британски лири, ще бъдат част от търга, има и предмети от "Междузвездни войни"

продават търг костюми реквизит касови филми снимки
Слушай новината

От костюма на Уил Феръл в "Елф" до реквизит от "Междузвездни войни" - следващия месец на търг ще бъдат предложени редица филмови принадлежности, свързани с историята на киното, предаде Ройтерс.

Над 1350 лота, оценени на 8 млн. британски лири (10,54 млн. щатски долара), ще бъдат част от зимния търг на "Пропстор", който ще се проведе в Лондон от 5 до 7 декември.

Участниците в аукциона ще могат да наддават за артикули като бластерната пушка EE-3 на Боба Фет от "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара", чиято предварителна оценка е между 350 000 и 700 000 британски лири.

"Тя пристигна при нас преди около година и прекарахме няколко седмици в нейното проучване, почти на криминалистично ниво. Успяхме да установим, че това е единственият бластер на Боба Фет, използван в "Империята отвръща на удара", каза основателят и главен изпълнителен директор на "Пропстор" Стивън Лейн.

Други лотове от поредицата включват каска на бунтовнически пилот от същия филм и имперски бластер Stormtrooper E-11 от "Завръщането на джедаите".

На търга ще бъде предложена и кафявата шапка тип федора, която Харисън Форд носи във филма "Индиана Джоунс и храмът на обречените".

Сред костюмите, които ще бъдат предложени на търга, са зелената туника на Уил Феръл от коледния филм "Елф" и черният костюм на Спайдър-Мен от "Спайдър-Мен 3", изигран от Тоби Магуайър.

Сред лотовете е и ховърбордът на Марти Макфлай от втория и третия филм от поредицата "Завръщане в бъдещето".

Снимки: БТА

#реквизит #търг #филмови костюми

Последвайте ни

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
2
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
3
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
4
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
5
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
6
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Любопитно

В Ню Йорк отбелязаха Деня на благодарността с традиционния пищен парад
В Ню Йорк отбелязаха Деня на благодарността с традиционния пищен парад
Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026 Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026
Чете се за: 01:10 мин.
Ще бъде ли продължена филмовата поредица "Сам вкъщи" с Маколи Кълкин? Ще бъде ли продължена филмовата поредица "Сам вкъщи" с Маколи Кълкин?
Чете се за: 02:42 мин.
Франция се сбогува с двете си панди, които поеха към Китай (СНИМКИ) Франция се сбогува с двете си панди, които поеха към Китай (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
Скица на Микеланджело за Сикстинската капела ще бъде продадена на търг в Ню Йорк Скица на Микеланджело за Сикстинската капела ще бъде продадена на търг в Ню Йорк
Чете се за: 01:47 мин.
"Жестокият път" с ново отличие в Банско "Жестокият път" с ново отличие в Банско
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии" Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
ПП-ДБ настояват Бюджет 2026 да бъде изтеглен изцяло, а процедурата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Приключваме седмицата с червен код и много дъжд, но започваме...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ