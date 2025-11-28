БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Продават на търг яйце на Фаберже, украсено с 4500 диаманта

Очаква се да бъде продадено за повече от 26 млн. долара на търг в Лондон

Продават на търг яйце на Фаберже, украсено с 4500 диаманта
Скъпоценно яйце Фаберже, изработено за руското царско семейство и оценено на повече от 26,4 милиона долара, ще бъде предложено на търг в Лондон, предаде агенция Асошиейтед прес.

Изящното творение е известно като Зимното яйце заради дизайна си. Аукционната къща "Кристис" съобщи, че то е едно от седемте разкошни яйцевидни произведения на изкуството, запазени в частни ръце. Яйцето ще бъде предложено за продажба в централата на фирмата в Лондон във вторник.

Зимното яйце е с височина 10 сантиметра и е изработено от фино резбован планински кристал. Покрито е с деликатни мотиви на снежинки, изработени от платина и допълнени с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря, за да разкрие пред погледа подвижна малка кошничка с инкрустирани кварцови цветя, символизиращи пролетта.

Марго Оганесян, ръководител на отдела за руско изкуство на аукционната къща, го оприличава на луксозен вариант на шоколадовите лакомства с изненада. "Зимното яйце е превъзходен пример за занаятчийски умения и дизайн, то е "Мона Лиза" на декоративното изкуства", каза Оганесян, цитирана от АП. То е едното от само две подобни произведения, създадени от дизайнерката Алма Пихл.

Поръчано е от цар Николай Втори за майка му - императрица Мария Фьодоровна, като великденски подарък, поднесен през 1913 г. Другото яйце на Пихл е собственост на британското кралско семейство.

Майсторът Петер Карл Фаберже и неговата компания създават повече от 50 яйца за руското императорско семейство в периода между 1885 г. и 1917 г., всяко от които е уникално и съдържа скрита изненада. Цар Александър Трети поставя началото на традицията, като подарява яйце на жена си всеки Великден. Неговият наследник, Николай Втори, прави същите подаръци на жена си и майка си. Царската династия Романови управлява Русия близо 300 години, докато не е свалена от власт по време на Руската революция през 1917 г. Николай Втори и семейството му са екзекутирани през 1918 г., припомня АП.

Продадено от комунистическата власт на лондонски търговец през 20-те години на миналия век, яйцето сменя собственика си още няколко пъти. Смятало се е за изгубено две десетилетия, докато не е продадено на търг от "Кристис" през 1994 г. за повече от 5,6 милиона долара. Яйцето отново е продадено през 2002 г. за 9,6 милиона долара. Сега се очаква то да надмине рекордните 18,5 милиона долара, платени на търг на аукционната къща през 2007 г. за друго яйце на Фаберже, създадено за банкерското семейство Ротшилд. В света има 43 оцелели императорски яйца на Фаберже, повечето от които са в музеи, допълва още АП.

