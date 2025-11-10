БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков за особения управител в...
Проф. Ангел Димитров: Комисията по исторически въпроси с РСМ е алиби за отношенията между държавите ни

Комисията по исторически въпроси с РСМ е нещо като алиби при сега много сложните отношенията между България и Северна Македония. Това обясни в "Денят започва" проф. Ангел Димитров - съпредседател на Съвместната експертна комисия по исторически въпроси.

На въпрос до къде стигна комисията, проф. Димитров отговори:

"Най-краткият отговор е до никъде, защото след 8 години работа, 38 срещи, сме още на учебника за 7-и клас, а материалът отговаря за седмо отделение, отговаря за 6-и клас у нас, т.е. в 11-и век. Вижте, бих могъл да кажа, че това е блокиране на работата на комисията, но ще употребя един по-внимателен израз, ще кажа, че е стагнация, застой и го употребявам, защото това е и цялостното състояние на държавата там. Нещо, констатирано в доклада от Брюксел и нещо, което въобще не смущава там държавното ръководство. Това е нещо като алиби при сега много сложните отношения между нашите две държави, защото чрез формалната дейност на комисията се подсказва, че все още има желание да се върши някаква работа. И аз трябва да подчертая, че това е единствената комисия, която работи, създадена по Договора за приятелство и добросъседство и единствената форма на неговото изпълнение. Но след като няма резултати, значи може да си помислим какво е отношението към самия договор."

"Разбира се, първият ден на нашата работа съвпадна с подписването на това споразумение за работа по тунела, граничният тунел, който ще свързва жп линията по коридор номер 8. Аз съм много чувствителен на тази тема, тя ми е много близка, защото бях в Скопие, когато беше направена така наречената символична първа копка. Това беше точно преди малко повече вече от 30 години. Началото на октомври 1994 година. Още говорим за десетки, може би над 20 километра на територията на Република Северна Македония. Много повече са всъщност. Така че тунелът е най-малкият проблем в случая, макар че звучи символично. Аз се шегувам, че ако не върви добре и строежа на железопътната линия там, ще трябва да правим допълнителна гранична охрана на европейската граница на тунела. Вижте, това го казвам шеговито. Искрено се надявам, че в РСМ вече е преодолян този страх, да го наречем, от свързването на двете държави. И той е преодолян вече не само заради осъзнаване на собствения интерес, защото това е европейски проект от огромно значение за НАТО. Споменах този случай, защото той е малка светлинка, айде не в тунела, но е добре да осъзнаем, че нещата няма да се случват никак бързо."

Променен е съставът на комисията от страна на РСМ, но това не е променило начинът на работа.

"И предишният състав на комисията се спря на Охридската архиепископия като тема на професионални дискусии. Основното, което искат нашите колеги, да не се направи дори минимален намек, че тя е продължение на Българската патриаршия, че има тази приемственост, тази връзка, историческа. Има някакъв вид континиум между институцията и предишната институция - Патриаршията на българската държава. Въпреки, че това е пределно ясно казано от самите решения на императора Василий II. Основното в причините да се блокира работата на комисията е нежеланието на нашите колеги, в случая те изцяло следват политическата линия на държавата и доктрината на македонизма, да не се говори, че има обща история. Нещо, което не само, че е залегнало в Договора за приятелство и добросъседство, като идея за създаване на тази комисия, но е и в преамбюла като смисъл на самия договор. Разбирате ли и се получава един невероятен парадокс."

Вижте целия разговор във видеото

#Скопие #проф. Ангел Димитров #РСМ #договор за добросъседство

Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има...
