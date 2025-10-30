Прокуратурата обвини "Дистригаз" за взрива в Букурещ

Румънски прокурори повдигнаха обвинения срещу компанията дистрибутор на природен газ "Дистригаз" за причиняване на разрушения поради небрежност във връзка с експлозията в жилищен блок в букурещкия квартал "Рахова" на 17 октомври, при която загинаха трима души, а над 15 бяха ранени, съобщава Аджерпрес.

Според прокуратурата към Апелативния съд в Букурещ вината на компанията се състои в това, че не е изпратила в блока екип за намеса, след като жителите са се оплакали от мирис на газ, както и че не е поддържала в безопасни условия газоразпределителната система.

Три лица - един служител на "Дистригаз" и двама служители на компанията Amproperty Construct, бяха задържани от прокурорите по това дело по обвинения в причиняване на разрушения поради небрежност и предстои магистрат да реши дали се налага задържането им в предварителния арест.

За фирмата Amproperty Construct, оторизирана от националния енергиен регулатор да изгражда инсталации за снабдяване с природен газ, прокурорите поискаха в съда забрана за 60 дни на дейности, чието естество е свързано престъплението.

Според разследващите органи в интервала 16 - 17 октомври 2025 г. операторът "Дистригаз" четирикратно е получил искания за спешна намеса във въпросния блок, но не е изпълнил по адекватен начин законовото си задължение да поддържа газоразпределителната система в безопасни условия, съответно не е идентифицирал възникналата повреда и не е изпратил екип за отстраняването й.

В рамките на разследването в сряда бяха извършени обиски на осем обекта - в седалищата на "Дистригаз" и Amproperty Construct и в жилищата на шест физически лица, по време на които бяха иззети редица документи и устройства за съхранение на информация, напомня агенцията.

Взривът стана сутринта на 17 октомври в осеметажна сграда в квартал "Рахова" в Сектор 5, в която има 108 апартамента. Ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат предупреди тогава, че блокът е застрашен от рухване, а премиерът Илие Боложан посочи, че сградата най-вероятно няма да може да бъде възстановена и ще трябва да бъде разрушена.