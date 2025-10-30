БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата обвини "Дистригаз" за взрива в Букурещ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази

Трима души загинаха при експлозия в жилищен блок, свързана с газова авария

прокуратурата обвини дистригаз взрива букурещ
Слушай новината

Румънски прокурори повдигнаха обвинения срещу компанията дистрибутор на природен газ "Дистригаз" за причиняване на разрушения поради небрежност във връзка с експлозията в жилищен блок в букурещкия квартал "Рахова" на 17 октомври, при която загинаха трима души, а над 15 бяха ранени, съобщава Аджерпрес.

Според прокуратурата към Апелативния съд в Букурещ вината на компанията се състои в това, че не е изпратила в блока екип за намеса, след като жителите са се оплакали от мирис на газ, както и че не е поддържала в безопасни условия газоразпределителната система.

Три лица - един служител на "Дистригаз" и двама служители на компанията Amproperty Construct, бяха задържани от прокурорите по това дело по обвинения в причиняване на разрушения поради небрежност и предстои магистрат да реши дали се налага задържането им в предварителния арест.

За фирмата Amproperty Construct, оторизирана от националния енергиен регулатор да изгражда инсталации за снабдяване с природен газ, прокурорите поискаха в съда забрана за 60 дни на дейности, чието естество е свързано престъплението.

Според разследващите органи в интервала 16 - 17 октомври 2025 г. операторът "Дистригаз" четирикратно е получил искания за спешна намеса във въпросния блок, но не е изпълнил по адекватен начин законовото си задължение да поддържа газоразпределителната система в безопасни условия, съответно не е идентифицирал възникналата повреда и не е изпратил екип за отстраняването й.

В рамките на разследването в сряда бяха извършени обиски на осем обекта - в седалищата на "Дистригаз" и Amproperty Construct и в жилищата на шест физически лица, по време на които бяха иззети редица документи и устройства за съхранение на информация, напомня агенцията.

Взривът стана сутринта на 17 октомври в осеметажна сграда в квартал "Рахова" в Сектор 5, в която има 108 апартамента. Ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат предупреди тогава, че блокът е застрашен от рухване, а премиерът Илие Боложан посочи, че сградата най-вероятно няма да може да бъде възстановена и ще трябва да бъде разрушена.

#разрушен блок #Букурещ #експлозия

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
4
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
5
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
6
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Балкани

Гърция обяви план на стойност 2,5 млрд. евро за борба със заплахата от суша
Гърция обяви план на стойност 2,5 млрд. евро за борба със заплахата от суша
САЩ частично изтегля контингента си от Румъния САЩ частично изтегля контингента си от Румъния
Чете се за: 01:25 мин.
Хиляди на протест срещу мерките за икономии в Румъния Хиляди на протест срещу мерките за икономии в Румъния
Чете се за: 00:37 мин.
Срутила се е 7-етажна жилищна сграда в Турция, търсят оцелели Срутила се е 7-етажна жилищна сграда в Турция, търсят оцелели
Чете се за: 01:05 мин.
Турция отбелязва националния си празник - Деня на републиката Турция отбелязва националния си празник - Деня на републиката
Чете се за: 00:45 мин.
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция? Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем" В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ