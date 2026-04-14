Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението в Кран Монтана, където загинаха 41 души

Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението "Констеласион" - Жак и Джесика Морети, във връзка с пожара в новогодишната нощ в швейцарския курорт Кран Монтана, при който загинаха 41 души, включително шест италиански тийнейджъри, съобщи АНСА.

Съпрузите са обвинени в редица престъпления, сред които причиняване на смърт по непредпазливост, убийства и тежка телесна повреда.

Според показанията на оцелели италиански граждани, дадени пред прокурорите, аварийните изходи на заведението са били заключени по време на пожара. Свидетелите твърдят също, че Джесика Морети е напуснала мястото на инцидента.

Оцелелите посочват още, че не са им били дадени инструкции за евакуация, не са били използвани пожарогасители и че пожарът се е разпространил бързо.