Прокуратурата във Варна проверява отсичането на седем липи в центъра на града

Районната прокуратура във Варна се самосезира по публикации в медиите и образува преписка за седем отсечени липи в централната част на града.

Искането за премахването на дърветата е от Районното кметство "Одесос" с мотив, че са опасни. Експерт на Община Варна също е направил проверка и е потвърдил, че липите са опасни. Издадена е заповед за отсичането им и на 12 май дърветата са премахнати.

Прокуратурата трябва да се установи дали изсичането на дърветата е законосъобразно или не, има ли данни за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс или за друг вид нарушение на закона, което подлежи на административна санкция, както и има ли виновно поведение от страна на длъжностни лица.

Снимки: Благовеста Христова

Хронологията по случая показва, че кметство "Одесос" издава разрешение за засаждане на нови дървета повече от месец преди заповедта на Община Варна за отсичането им. Кметът на Варна Благомир Коцев разпореди проверка. Във фейсбук профила си той написа, че оттук нататък Община Варна ще съставя доклади с подробни експертни обосновки и налични резистографски експертизи за премахването на всяко едно дърво в града.