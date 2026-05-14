Тодор Иванов пое поста областен управител на Хасково

Гинка Райчева предаде ключа на Областна администрация Хасково на новия губернатор Тодор Иванов. Юристът бе назначен вчера с решение на правителството.

"Ще бъда коректен и ефективен партньор на местната власт. Областният управител не е администратор, той е координатор и мост между местната власт и държавата", заяви Иванов.

Той каза, че управлението му ще бъде експертно и прозрачно с висок темп на работа.

"Пожелавам ви да имате воля и мъдрост да работите за добруването на хората в Хасковска област" - това му пожела Гинка Райчева, която бе два пъти областен управител, назначен от служебни правителства.

Кои ще са заместниците му Тодор Иванов отказа да назове преди официалното назначение от кабинета на Румен Радев. В публичното пространство се говори, че това ще са Олег Филев и Виктор Марев.