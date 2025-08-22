Прокуратурата започва проверка за замърсяване след сигнал за изоставени умъртвени животни в Пловдивско

Районната прокуратура в Пловдив разпореди проверка във връзка с медийни публикации за замърсяване на околната среда от изоставени мъртви животни.

Вчера директорът на БАБХ Пловдив заяви пред БНТ, че всички умъртвени животни заради шарката в Пловдивско ще бъдат изгорени до днес в инсинератора, който се намира в района на бившия екарисаж в Пловдив. Той подчерта, че са спазени всички мерки за биосигурност и дезинфекция, но инсинераторът работи с определен капацитет.

Районната прокуратура е дала указания на БАБХ да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив.

Срокът за приключване на проверката е едноседмичен.