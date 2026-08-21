Проливни дъждове нанесоха щети в испанската област Каталуния

Проливни дъждове и градушки нанесоха щети в Барселона и близките населени места. Гражданска защита повиши нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия.

Пожарникарите в Каталуния са реагирали на близо 100 сигнала за инциденти, свързани със силните валежи, придружени на места, като град Тераса, и от градушка.

В повечето случаи се е наложило отстраняване на паднали дървета, справяне с щети по елементи на градската среда, причинени от силен вятър и отводняване на пътища. Гражданска защита призова гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват ненужни пътувания.

В редица райони са регистрирани проливни дъждове и пориви на вятъра, достигащи 90 км/ч. Метеорологичната служба на Каталуния прогнозира, че в голяма част от региона валежите могат да надхвърлят 20 литра на квадратен метър за 30 минути, придружени от бури.

За петък службата повиши нивото на опасност по отношение на интензивността на валежите до 4-та степен от общо 6. Лошото време ще се задържи и в събота, като съществува риск от натрупване на валежи над 60 литра на квадратен метър за три часа по крайбрежието и във вътрешните крайбрежни райони на Тарагона.