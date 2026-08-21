БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проливни дъждове нанесоха щети в испанската област Каталуния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
дъжд и валежи
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Проливни дъждове и градушки нанесоха щети в Барселона и близките населени места. Гражданска защита повиши нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия.

Пожарникарите в Каталуния са реагирали на близо 100 сигнала за инциденти, свързани със силните валежи, придружени на места, като град Тераса, и от градушка.

В повечето случаи се е наложило отстраняване на паднали дървета, справяне с щети по елементи на градската среда, причинени от силен вятър и отводняване на пътища. Гражданска защита призова гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват ненужни пътувания.

В редица райони са регистрирани проливни дъждове и пориви на вятъра, достигащи 90 км/ч. Метеорологичната служба на Каталуния прогнозира, че в голяма част от региона валежите могат да надхвърлят 20 литра на квадратен метър за 30 минути, придружени от бури.

За петък службата повиши нивото на опасност по отношение на интензивността на валежите до 4-та степен от общо 6. Лошото време ще се задържи и в събота, като съществува риск от натрупване на валежи над 60 литра на квадратен метър за три часа по крайбрежието и във вътрешните крайбрежни райони на Тарагона.

#проливни дъждове и градушки #Барселона #Каталуния #проливни дъждове

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
1
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
2
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 г.
3
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол...
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата седмица
4
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата...
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени са щети на 6 дружества
5
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени...
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала
6
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Европа

Атака с дронове затвори граничен пункт между Украйна и Молдова
Атака с дронове затвори граничен пункт между Украйна и Молдова
Нов пожар избухна западно от Мадрид Нов пожар избухна западно от Мадрид
Чете се за: 00:37 мин.
Кризата в Сеута: Испания премести мигрантите във временни убежища Кризата в Сеута: Испания премести мигрантите във временни убежища
Чете се за: 00:37 мин.
Руската атака срещу Киев: Най-малко 16 жертви, Зеленски отново призова за ракети за ПВО Руската атака срещу Киев: Най-малко 16 жертви, Зеленски отново призова за ракети за ПВО
Чете се за: 02:22 мин.
Реформите в Унгария: Обществената телевизия възобнови новинарските си емисии Реформите в Унгария: Обществената телевизия възобнови новинарските си емисии
Чете се за: 00:45 мин.
Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за открити наркотици, райски газ и нелегален тютюн (СНИМКИ)
Спецакция в Слънчев бряг: Четирима задържани за открити наркотици,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско 2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Обектът в Слънчев бряг, където нападнаха служители от НАП, остава запечатан още 20 дни Обектът в Слънчев бряг, където нападнаха служители от НАП, остава запечатан още 20 дни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза
Чете се за: 08:15 мин.
Общество
Кризата в Близкия изток: Демонстрация на военна мощ и икономическа...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Шедьовърът "Момичето с перлената обица" е изложен в музей...
Чете се за: 00:35 мин.
Азия
Глоба и прекратяване на парти в столичен парк при липса на...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Почина дългогодишният оператор на БНТ Красимир Климентов
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ