Променя движението в центъра на София заради честването на Деня на храбростта

Променя се движението в центъра на София заради честването на Деня на храбростта и празника на българската армия – 6-ти май, съобщиха от Столичната община.

От 03.00 ч. до приключване на честването се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Оборище” между площад „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“, паркингите на площад „Св. Александър Невски“, като се закрият базарите за художествени изделия, на ул. „Дунав” и ул. „11 август“ между пл. „Александър Невски” и пл. „Московска”, на ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски” и на ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „Георги С. Раковски“.

От 03.00 ч. до приключване на мероприятието, с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятията на пл. „Николай Гяуров”, ул. „Московска" в отсечката от пл. „Николай Гяуров” до сградата на Института по философия и социология-БАН, площад „Княз Александър I“, ул. „Княз Александър I", в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител", ул. „Ген. Гурко", в отсечката между ул. „Г, С Раковски" и ул. „Княз Александър I”, пред Българска народна банка и пред Националния археологически музей.

От 07.00 ч. до приключване на мероприятието се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”, ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”, ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Александър Невски”, на пл. „Николай Гяуров”, ул. „Московска" в отсечката от ул. „Дунав“ до сградата на Института по философия и социология-БАН.

От 10.30 до 15.00 ч. се забранява движението и по бул. „Цар Освободител“ в отсечката от бул. „Васил Левски“ до пл. „Независимост“, ул. „Цар Шишман“ в отсечката от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“, ул. „Ген. Гурко“ в отсечката между ул. „Г, С Раковски“ и ул. „Княз Александър I“, ул. „Княз Александър I" в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител", ул. „6-ти Септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“, ул. „Дякон Игнатий“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“, ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”, ул. „Г. Бенковски” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител” и ул. „Леге” между ул. „Съборна” и бул. „Цар Освободител”.

Изнасянето на блоковете на 6 май ще бъде осъществено по следния маршрут: от пл. „Св. Ал. Невски”, ул. „Московска”, ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър І”

Движението на пътните превозни средства и колите на градския транспорт ще бъде поетапно спирано в зависимост от преминаването на блоковете.

Дефилирането на знамената реликви и бойните знамена на 6 май ще бъде по маршрут от паметника на Незнайния воин по ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър І” и обратно.