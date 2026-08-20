Променят движението по „Хемус“ заради премахване на крайпътна растителност

За премахване на крайпътна растителност днес и утре временно ще се променя организацията на движение в участъка между 42-и и 44-и км на автомагистрала „Хемус“ в Софийска област. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Дейностите ще се изпълняват от 8:00 ч. до 16:00 ч. в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а моторните превозни средства ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.

АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.