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Простреляха мотоциклетист в Русенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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простреляха мотоциклетист русенско
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Мъж е бил прострелян с въздушна пушка, докато карал мотоциклет в русенското село Николово. Сигналът е подаден около 18 ч. вчера, като пострадалият е бил транспортиран до Спешното отделение на УМБАЛ „Канев“ в Русе. Сачмата е поразила моториста в областта на седалището.

Стрелецът се издирва и се работи по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Започналото разследване е с оглед на данни за престъпление по член 325, алинея 1 от Наказателния кодекс, който касае прояви на хулиганство.

#Русенско #прострелян #мотоциклетист

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