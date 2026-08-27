Простреляха мотоциклетист в Русенско

Мъж е бил прострелян с въздушна пушка, докато карал мотоциклет в русенското село Николово. Сигналът е подаден около 18 ч. вчера, като пострадалият е бил транспортиран до Спешното отделение на УМБАЛ „Канев“ в Русе. Сачмата е поразила моториста в областта на седалището.

Стрелецът се издирва и се работи по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Започналото разследване е с оглед на данни за престъпление по член 325, алинея 1 от Наказателния кодекс, който касае прояви на хулиганство.