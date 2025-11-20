БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симона Радева получи 5 години затвор за укривателство на...
Чете се за: 00:22 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Протест срещу реформата в паркирането съпътства отчета на Васил Терзиев за втората му година като кмет

У нас
Вицепремиерът Гроздан Караджов случайно се озова на протеста и заяви, че е против увеличението на цените за синя и зелена зона

протест поскъпването паркирането софия
"Шампанско и сълзи" - така кметът на София Васил Терзиев определи втората година от управлението си. Той отчете напредък в четири ключови направления. А в деня на отчета Терзиев за свършеното и несвършеното, недоволни граждани се събраха на протест заради новите цени за синя и зелена зона от следващата година. По думите на столичния кмет промяната е необходима, за да има ред в кварталите, но и със събраните средства да може да се подобрява градската среда.

Протестът пред Столичната община с искане за отмяна на Наредбата за паркиране в София започна мирно.

"Хората няма къде да спрат, които са родени там. Всеки има право да има кола. Не може да забранят на хората да имат коли."

"Тази цена, която сме плащали до момента - ние не сме получили нищо. Сега искат за същото нищо да ни я удвоят."

По-късно на протеста се появиха политически активисти, които според организаторите го подменили и изместили гражданския елемент. Малко след 18 часа те тръгнаха на шествие и блокираха бул. "Цар Освободител". На светофара засякоха служебния автомобил, в който беше вицепремиерът Гроздан Караджов.

След викове на протестиращите той излезе от колата и им заяви, че и той е против увеличението на зоните в София.

А кметът на София отново повтори - това е необходима промяна и хората ще се убедят, че е правилно.

Васил Терзиев, кмет на София: "За мен една от най-големите и важни промени е, че се прави връзка между това какво се взима от паркирането и какво отива в облагородяването на кварталите, където се въвежда зона. Знаем, че това е много важна стъпка, болезнена, така че аз ги разбирам хората, но в крайна сметка, когато ние искаме нещо покрай нас да става по-подредено и по-хубаво ние трябва да инвестираме в него."

И ако първата година управление Терзиев обобщи с "Не сме безгрешни, но сме истински", отчетът за втората година звучи така:

Васил Терзиев, кмет на София: "Шампанско и сълзи" - така започнахме, защото имаме много поводи да се гордеем от това, което е направено, не ние като администрация, как се е придвижил дневният ред на софиянци и много неща, които бихме искали да бъдат по-добри, да са се случили по-бързо, но това е животът."

Терзиев отчете, че през тази година има над 1 300 нови места в детските градини, като така недостигът на места е намалял с над 15%. Допълни, че вече са изградени няколко ключови пътни връзки - ул. “Опълченска”, моста на “Бакърена фабрика”, бул. “Стамболийски” и квартални улици. Според него София става по-зелена, а софиянци душат по-чист въздух.



Кметът отбеляза, че общината инвестира рекордните близо 60 млн. лева за зелени площи, а заводът за отпадъци е с рекордни приходи и рекордно производство на гориво - RDF. Част от проблемите, които отркои: недостатъчно участие на гражданите по столичните теми и недостатъчно финансиране. В следващите две години се надява държавата да е по-ангажирана към подпомагане на общинските проекти.

По темата работиха Цанка Николова и Мая Димитрова.

