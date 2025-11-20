Протест срещу реформата в паркирането съпътства отчета на Васил Терзиев за втората му година като кмет

"Шампанско и сълзи" - така кметът на София Васил Терзиев определи втората година от управлението си. Той отчете напредък в четири ключови направления. А в деня на отчета Терзиев за свършеното и несвършеното, недоволни граждани се събраха на протест заради новите цени за синя и зелена зона от следващата година. По думите на столичния кмет промяната е необходима, за да има ред в кварталите, но и със събраните средства да може да се подобрява градската среда.

Протестът пред Столичната община с искане за отмяна на Наредбата за паркиране в София започна мирно.

"Хората няма къде да спрат, които са родени там. Всеки има право да има кола. Не може да забранят на хората да имат коли." "Тази цена, която сме плащали до момента - ние не сме получили нищо. Сега искат за същото нищо да ни я удвоят."

По-късно на протеста се появиха политически активисти, които според организаторите го подменили и изместили гражданския елемент. Малко след 18 часа те тръгнаха на шествие и блокираха бул. "Цар Освободител". На светофара засякоха служебния автомобил, в който беше вицепремиерът Гроздан Караджов.

След викове на протестиращите той излезе от колата и им заяви, че и той е против увеличението на зоните в София.

А кметът на София отново повтори - това е необходима промяна и хората ще се убедят, че е правилно.

Васил Терзиев, кмет на София: "За мен една от най-големите и важни промени е, че се прави връзка между това какво се взима от паркирането и какво отива в облагородяването на кварталите, където се въвежда зона. Знаем, че това е много важна стъпка, болезнена, така че аз ги разбирам хората, но в крайна сметка, когато ние искаме нещо покрай нас да става по-подредено и по-хубаво ние трябва да инвестираме в него."

И ако първата година управление Терзиев обобщи с "Не сме безгрешни, но сме истински", отчетът за втората година звучи така:

Васил Терзиев, кмет на София: "Шампанско и сълзи" - така започнахме, защото имаме много поводи да се гордеем от това, което е направено, не ние като администрация, как се е придвижил дневният ред на софиянци и много неща, които бихме искали да бъдат по-добри, да са се случили по-бързо, но това е животът."

Терзиев отчете, че през тази година има над 1 300 нови места в детските градини, като така недостигът на места е намалял с над 15%. Допълни, че вече са изградени няколко ключови пътни връзки - ул. “Опълченска”, моста на “Бакърена фабрика”, бул. “Стамболийски” и квартални улици. Според него София става по-зелена, а софиянци душат по-чист въздух.





Кметът отбеляза, че общината инвестира рекордните близо 60 млн. лева за зелени площи, а заводът за отпадъци е с рекордни приходи и рекордно производство на гориво - RDF. Част от проблемите, които отркои: недостатъчно участие на гражданите по столичните теми и недостатъчно финансиране. В следващите две години се надява държавата да е по-ангажирана към подпомагане на общинските проекти.

По темата работиха Цанка Николова и Мая Димитрова.



