БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Той заяви, че е свършена изключително много работа, градът се развива, има прогрес и поводи за гордост, но и много предизвикателства

началото всяка седмица училище започва химна българия европа предлага кметът васил терзиев
Снимка: БТА
Слушай новината

"Шампанско и сълзи" - така кметът на София Васил Терзиев определи втората година на своето управление.

Той заяви, че е свършена изключително много работа, градът се развива, има прогрес и поводи за гордост, но и много предизвикателства.

Като един от основните проблеми той определи финансирането.

Колкото до увеличаването на цената на зоните за паркиране в София и тяхното разширяване Терзиев коментира, че гражданите ще успеят да видят резултатите след години

По думите му "сега се прави връзка между това защо се взимат парите на хората и в какво ще бъдат инвестирани".

Васил Терзиев отбеляза и напредък по отношение на детските градини.

Той заяви, че има 1365 места повече, като в момента се строят 15 детски градини и се прави план, за да може общината да се справи с този проблем.

#Васил Терзиев #София #кмет

Последвайте ни

ТОП 24

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
1
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
2
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
3
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
4
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
5
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
6
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

Заради риск от наводнение: Премахват незаконна корекция на речно корито край Свети Влас
Заради риск от наводнение: Премахват незаконна корекция на речно корито край Свети Влас
Зачестяват опитите за ало измами във Велинград и Пазарджик Зачестяват опитите за ало измами във Велинград и Пазарджик
Чете се за: 01:40 мин.
Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви кметът на София Васил Терзиев Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви кметът на София Васил Терзиев
Чете се за: 02:27 мин.
Показаха една от чешките мотриси, които ще обслужват столичното метро (СНИМКИ) Показаха една от чешките мотриси, които ще обслужват столичното метро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
Детска площадка и градинка или паркинг - дилема в Благоевград Детска площадка и градинка или паркинг - дилема в Благоевград
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление "Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ